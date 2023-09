Jovem de 22 anos é preso com material de tráfico de drogas escondidos em mochila

Equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) detiveram um indivíduo de 22 anos e apreenderam diversos materiais utilizados pelo tráfico de drogas, no bairro Vila Independência, no município de Cariacica, na noite dessa segunda-feira (18).

Durante o policiamento, a equipe recebeu denúncia de populares indicando que no local conhecido como “Beco da Forca”, no bairro Vila Independência, vários indivíduos estavam portando armas de fogo, utilizando coletes e touca ninja para a comercialização de entorpecentes.

Após localizar o endereço, foi possível visualizar vários indivíduos armados, com mochilas, coletes e balaclava. Esses indivíduos, ao perceberem a chegada dos militares, começaram a empreender fuga pelas ruas e becos do bairro. Um indivíduo de 22 anos foi alcançado e foi abordado

Ele portava uma pistola oxidada de calibre 9mm, com a numeração raspada e mira a laser. Vestia uma capa de colete de cor verde escura e, no interior dessa capa, estavam duas placas balísticas que protegiam o abdomem e as costas.

O suspeito estava com uma mochila contendo três tabletes de maconha, aproximadamente, 1,8 quilo, 77 buchas de maconha, acondicionadas e prontas para venda, dois carregadores de pistola calibre 9mm, com capacidade para 18 munições e ambos municiados com dez munições cada, além de três rádios comunicadores, um binóculo, um coldre preto, uma balaclava azul e duas balanças de precisão.

O indivíduo foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde foram entregues os materiais apreendidos.