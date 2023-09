Jovens se reúnem para discutir turismo sustentável em encontro nacional

O Projeto Baleia Jubarte realiza entre os dias 28 e 29 de setembro, na capital capixaba, o VI Encontro Jovem Mar. O evento reúne coletivos jovens de conservação marinha ligados aos projetos que compõem a Rede Biomar – Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Golfinho Rotador e Meros do Brasil, todos patrocinados pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Será também a primeira vez que o encontro, que ocorre anualmente, acontecerá em uma capital. Ano passado, por exemplo, a sede foi a cidade de Caravelas, na Bahia. Todos os anos há um tema a ser discutido pelos jovens no encontro, este ano será “Turismo sustentável” e terá a proposta de envolver e mobilizar dezenas de jovens participantes, vindos de diversos estados do país em atividades voltadas a integrar e reforçar o potencial da juventude.

Os coletivos jovens da Rede Biomar foram criados com o intuito de formar lideranças na conservação marinha no Brasil e atuarem de forma direta com as comunidades nos territórios onde estão localizados, compartilhando conhecimentos, reflexões e atividades pela vida marinha nos oceanos e das pessoas.

A cidade de Vitória foi escolhida para sediar o encontro deste ano e com esse tema em questão por contemplar diversos aspectos convergentes a estes objetivos: é um território importante para a conservação de espécies como as baleias-jubarte, além de ser uma capital e um destino turístico de importância nacional. Pontos essenciais para desenvolvimento do ecoturismo.

Confira a programação:

28 de Setembro

08h00 – Tour pelo Centro Histórico de Vitória: Passado, Presente e Futuro

13h00 – Visita Guiada ao Espaço Baleia Jubarte, troca de experiência entre os participantes e apresentações.

15h00 – Tour no Morro, bairro Jesus de Nazareth: Roteiro de turismo urbano de base comunitária. Roda de conversa na Praia da Castanheira: Arte e Cultura que sustenta o turismo, com o artista Nico

17h30 – Jantar no Restaurante Laguinho, em Jesus de Nazareth. Lual Lua de Maré

29 de Setembro

07h00 – Embarque para observação de baleias em Guarapari

14h30 – Subida ao Convento da Penha, Vila Velha

18h30 – Oficina de Slam com o artista Jhon Conceito; Feira de Troca e fechamento do evento no Espaço Baleia Jubarte.

Sobre a Rede Biomar

Referência em ações de conservação em todo o Brasil, a Rede Biomar nasceu do empenho em otimizar os esforços institucionais, visando obter excelência em projetos de biodiversidade marinha. Os Projetos convergem conhecimentos e experiências para a realização de ações conjuntas e são atuantes na proteção de espécies e ecossistemas marinhos brasileiros.

Juntos, nos primeiros 10 anos de atuação, os Projetos Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Golfinho Rotador e Meros do Brasil já envolveram mais de 9 milhões de pessoas em ações de sensibilização e educação ambiental; produziram mais de 720 publicações técnicas e científicas; apoiaram a elaboração e execução de seis Planos de Ação Nacionais; participaram de mais de 2.230 fóruns nacionais e internacionais e geraram mais de 7.670 matérias na mídia que fortalecem a importância desse trabalho.

Sobre o Projeto Baleia Jubarte

Atuando há 35 anos na pesquisa e conservação das baleias-jubarte e do ambiente marinho no Brasil, o Projeto Baleia Jubarte, patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, integra a Rede BIOMAR juntamente com outros projetos patrocinados pela empresa (Projeto Albatroz, Coral Vivo, Golfinho Rotador e Meros do Brasil), que atuam de forma integrada na conservação da biodiversidade marinha do Brasil.

O Projeto Baleia Jubarte é realizado pelo Instituto Baleia Jubarte a partir de suas sedes na Praia do Forte e em Caravelas, Bahia, e em Vitória, no Espírito Santo. Por meio deste projeto são realizadas ações de pesquisa científica, turismo responsável, ações de educação ambiental, bem como atividades de conservação que tem contribuído para o sucesso da recuperação da população de jubartes do atlântico sul ocidental.

Mais informações sobre as atividades podem ser obtidas em www.facebook.com/projetobaleiajubarte, www.instagram.com/projetobaleiajubarte e em www.baleiajubarte.org.br