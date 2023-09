Leilão do Bandes: 28 imóveis em disputa na próxima terça-feira (5)

O leilão de imóveis realizado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) reúne 28 imóveis no Espírito Santo e em estados vizinhos. O leilão vai acontecer na próxima terça-feira (05), às 14 horas, na sede do Bandes, no Centro de Vitória. A ocasião é uma oportunidade para aqueles que esperavam por condições melhores para investir em lotes e propriedades.

Seja na Região Metropolitana da Grande Vitória ou no interior do Estado, os interessados em adquirir imóveis terão opções que vão de norte a sul. Estarão disponíveis propriedades para arremate em Vila Velha, Colatina, Água Doce do Norte, Ibitirama, Itapemirim, Linhares, Baixo Guandu, João Neiva, Mantenópolis, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim e Muniz Freire.

O imóvel de menor valor inicial em disputa é um imóvel rural situado entre o “Córrego Querendiúba” e “Conceição do Norte”, em Muniz Freire. A propriedade, localizada no distrito de Piaçú, em Muniz Freire, tem área total de 169 mil metros quadrados, com lance mínimo de R$ R$ 113,9 mil.

Já o imóvel de maior valor inicial para arremate está na Capital do Rio de Janeiro. O galpão industrial com alto potencial para a implantação comercial tem dois pavimentos, cerca de 2 mil metros quadrados e está com o valor mínimo de R$ 7,3 milhões.

Outro imóvel de destaque está em Angra dos Reis: um imóvel rural com área total de 119,3 mil metros quadrados, na Praia de Recife, também no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, Minas Gerais está incluso na lista com lotes que vão a leilão no mesmo dia.

Para participar, basta vir ao Bandes no dia e horário marcados, com os documentos pessoais para pessoa física ou contrato social, com procuração assinada em caso de pessoa jurídica. Vale salientar que o banco não cobra taxa de leiloeiro e dispõe de condições de parcelamento. Além disso, é possível realizar visitas prévias aos lotes, a fim de conhecer os imóveis e sanar possíveis dúvidas.

Condições de pagamento

Os interessados podem adquirir os imóveis à vista ou a prazo, com financiamento diretamente pelo Bandes. No caso da arrematação à vista, o vencedor da disputa do leilão deverá realizar, obrigatoriamente, o pagamento do valor correspondente a 50% do valor, com o restante a ser pago em até dez dias. Para o valor a prazo, o banco oferece até 96 meses, com valor inicial de arrematação de, no mínimo, 20% do lance vencedor.

Todas as condições de participação e para a arrematação dos imóveis podem ser conferidas no edital completo, disponível no site do Bandes.

Serviço:

Leilão de Imóveis do Bandes

Data: 05/09 (terça-feira)

Horário: 14 horas

Local: Auditório do Bandes, 10º andar, Centro, Vitória.

Aberto ao público

Informações sobre os imóveis:

bandes.com.br/leilao

[email protected]