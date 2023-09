Luto no Sul do ES: morre o advogado e jornalista Toninho Miranda

O advogado e jornalista Antônio Manoel de Barros, o ‘Toninho Miranda’, morreu nesta sexta-feira (15), aos 67 anos. Ele morreu em sua casa, em Marataízes, após sofrer um infarto.

Toninho Miranda foi secretário municipal em Cachoeiro de Itapemirim, nas gestões de Theodorico de Assis Ferraço e Roberto Valadão. Também foi secretário de Comunicação no município de Presidente Kennedy.

Grande influência na política do Sul do Estado, Toninho era um apaixonado por Atílio Vivácqua, município que manifestou solidariedade pela morte do jornalista logo início da manhã.

“Condolências aos familiares e amigos pelo falecimento de, Toninho Miranda, filho do ex-prefeito de Atílio Vivácqua, Eliphas Miranda (11/06/1964 a 31/12/1966), interventor nomeado na época da transição de emancipação política do município. Toninho amava essa terra como a gente, era um apaixonado por Marapé e conhecia a história, a fundo da cidade”.

“Toninho Miranda, grande amigo de mais de meio século sobe aos Céus. Vá em paz irmão”, publicou o advogado e ex-vereador Higner Mansur em suas redes sociais.

O velório de Toninho Miranda acontece a partir das 11h desta sexta-feira (15), na Capela Mortuária de Atílio Vivácqua. O sepultamento será às 14h, no cemitério da Vila Nova.