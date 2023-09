Mãe e filho são presos e investigados por homicídio pela Polícia no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN), deu cumprimento a mandado de prisão temporária, nessa quarta-feira (20), efetuando a prisão de um homem de 26 anos e da mãe, 50 anos, ambos investigados pelo crime de homicídio qualificado. As prisões ocorreram no bairro Pedrinhas-Barra do Sahy, no município de Aracruz.

De acordo com as investigações, o crime de homicídio ocorreu no distrito de Regência, no município de Linhares. O corpo da vítima foi encontrado em uma cova rasa, no dia 16 de maio deste ano.

Na tarde dessa quarta-feira (20), a equipe policial obteve informações de que o suspeito estava escondido em uma residência no bairro Pedrinhas-Barra do Sahy, em Aracruz, e que estaria circulando na região com uma motocicleta vermelha. Em realização de campana policial, o indivíduo foi localizado pilotando em via pública, sendo efetuadas a abordagem e a prisão em frente à residência dele. Foram encontradas com o detido duas buchas de maconha.

Na noite dessa quarta-feira (20), a equipe policial recebeu uma segunda informação sobre o paradeiro da mãe do investigado, que também havia participado do crime. A suspeita foi localizada e presa também no bairro Pedrinhas-Barra do Sahy, na residência deles. O celular da investigada foi apreendido durante a abordagem.

Os detidos foram encaminhados ao plantão da 13ª Delegacia Regional (DR) de Aracruz. O caso segue em fase final de investigação pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.