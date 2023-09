Mais agentes da Guarda Municipal concluem curso para mudança de calibre

Mais dezoito Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) concluíram o curso para mudança de suas armas de calibre .38 para a ponto 40.

Nesta sexta-feira (1°), os profissionais receberam o novo armamento, com as quais vão atuar durante o exercício de suas atividades. A entrega foi realizada numa cerimônia no auditório da Faculdade Pitágoras, bairro Santo Antônio.

As aulas para a mudança de calibre aconteceram no Clube de Tiro, situado no bairro Vila Rica. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg), dos 58 guardas que participam do EQP, 40 já haviam passado pela transição de porte.

A iniciativa é parte das ações da Semseg para atender aos requisitos da Lei Federal 10.826 (Estatuto do Desarmamento) e da legislação complementar relacionada ao porte de arma dos Guardas Municipais.

“A mudança de calibre é importante, porque nos possibilita a dar uma melhor condição para nossos agentes no atendimento dos chamados, melhorando o serviço oferecidos aos cidadãos”, reforça o secretário municipal de Segurança e Trânsito e vice-prefeito de Cachoeiro, Ruy Guedes.