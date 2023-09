Marataízes: homem armado causa pânico na Praia dos Cações

Um homem deixou diversas pessoas em pânico após ameaçá-las de morte, nesta sexta-feira (29), em uma distribuidora de bebidas, na Praia dos Cações, em Marataízes.

Segundo a Polícia Militar (PM-ES), uma guarnição foi acionada para ir até a localidade para atender a denúncia de que um indivíduo embriagado estaria armado e colocando a vida de pessoas em risco.

“De posse das características do suspeito, buscas foram realizadas, ele foi localizado e abordado. Em contato com o proprietário da distribuidora, os militares foram informados que o suspeito havia chegado no estabelecimento embriagado e que durante toda a sua permanência, agiu de forma desrespeitosa com os clientes e funcionários, chegando a realizar acrobacias e saltos de capoeira”, explicou a PM por meio de nota.

Testemunhas ainda apontam que o homem estava abordo de uma moto e portava um simulacro de arma de fogo.

Após a confusão, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Itapemirim, porém, de acordo com a polícia, nenhuma das partes envolvidas manifestou interesse em representar e dar prosseguimento ao Termo Circunstanciado de Ocorrência e todos foram liberados em seguida.