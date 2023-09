Marataízes lança revisão do Plano Diretor Municipal

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, convida a população em geral, as associações de classe, entidades diversas e o poder Legislativo, para participarem da Audiência de Lançamento da Revisão do Plano Diretor Municipal. A audiência será realizada amanhã, dia 14 de setembro às 19 horas, no Maanaim de Marataízes na Av. Simão Soares, 178, Barra do Itapemirim (próximo ao Trapiche).

O Plano Diretor Municipal é um instrumento norteador de ações de planejamento e desenvolvimento urbano em nosso município. Com isso, estamos empenhados em promover um processo transparente e participativo para a revisão do mesmo.

Nesse sentido, a Audiência de Lançamento da Revisão do PDM é um momento crucial para a apresentação das diretrizes, objetivos e etapas do processo de revisão aos munícipes, bem como para a coleta de contribuições e sugestões da comunidade de maneira eficiente e em consonância com os interesses da população de Marataízes.