Marataízes: novo serviço de telefonia revoluciona atendimento na saúde

A Prefeitura de Marataízes, através do Setor de Tecnologia da Informação, junto a Secretaria Municipal de Saúde, debateram na tarde desta quinta-feira (28), a futura instalação da rede de telefonia VoIP para as repartições e unidades de saúde.

A implementação do novo serviço de telefonia acontece devido aos constantes problemas com as linhas da atual operadora em serviço. A solução VoIP permitirá uma maior cobertura, com todas as unidades de saúde recebendo duas linhas, uma móvel e uma fixa, além da significativa evolução na qualidade de transmissão de dados, sem interferências ou ruídos nas chamadas.

“Estamos trabalhando para implantarmos, com o apoio dos técnicos do setor de TI, o mais rápido possível essa revolução para o atendimento via telefonia. Muito em breve estaremos com esse serviço 100% operacional e ampliaremos ainda mais a nossa atuação”, afirmou a secretária Municipal de Saúde, Cristiane França.

O serviço de telefonia VoIP, em breve, será implantado em todos os setores da Prefeitura de Marataízes.