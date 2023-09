Marataízes: servidores são capacitados para gestão da Assistência Social

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, realizou nesta quarta-feira (27) a capacitação dos servidores do Centro de Referência da Assistência Social para utilização do novo software de gestão de dados e processos do Sistema Único da Assistência Social – SUAS.

“Estamos capacitando nossos servidores do CRAS hoje, e amanhã os servidores do CREAS, para a operação desse sistema. A ideia é sofisticar e ampliar cada vez mais a capacidade de atendimento e dar maior celeridade nos processos internos relacionados ao SUAS”, afirmou o Secretário da pasta, Albérico de Souza.

O novo sistema permitirá um melhor acompanhamento e gerenciamento das políticas públicas de assistência social promovidas pela secretaria, além de possibilitar a criação de planos de trabalho com acompanhamento de prazos, fluxos orçamentários, indicadores e execução das ações.