Médica de MG é encontrada morta em quarto de hotel no Espírito Santo

Na manhã do último sábado (2), a médica Juliana Pimenta Ruas El Aouar, que morava em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, foi encontrada morta em um hotel em Colatina, no espírito Santo.

A vítima estava hospedada em um quarto de hotel com o marido, no quarto ao lado, também estava hospedado o motorista do casal. Segundo a Polícia Civil (PCES), Fuvio Luziano Serafim, de 44 anos, foi preso em flagrante, autuado por homicídio qualificado e feminicídio, já o motorista do casal, de 52 anos, foi preso por suposta participação no crime.

O cenário encontrado pela PC, foi um quarto todo revirado e o corpo de Juliana, com graves ferimentos ocasionados por socos.

A Polícia Civil informou ainda, que a motivação do crime ainda não foi relatada e que os dois homens, foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.