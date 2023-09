Mega-Sena: quatro apostas de Cachoeiro acertam a quadra

Parece que a onda de sorte continua passando pelo Espírito Santo. O último sorteio da Mega-Sena deixou pelo menos 91 pessoas muito contentes e com um pouco mais de dinheiro no bolso.

O concurso 2636, sorteiado na noite do último sábado (23) fez um grande ganhador do prêmio acumulado. O apostador de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, vai levar para casa R$40.435.445,43. As dezenas sorteadas foram: 05-16-38-42-43-48.

No ES, uma aposta de Linhares acertou cinco números e leva R$74.465,42. Dos 90 capixabas que fizeram a quadra, quatro são de Cachoeiro e receberão R$1.133,90.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (26), com um prêmio estimado de R$ 3 milhões. A aposta simples custam R$ 5 e pode ser feitas até às 19h do dia do sorteio.