Menores são flagrados empurrando Fusca no Centro de Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu na tarde da última segunda-feira (4), três menores, um de 9 anos, um de 14 anos e outro de 15 anos, flagrados empurrando um carro na rua Capitão Deslandes, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da GCM, a equipe foi acionada pelo Ciodes, após as câmeras de videomonitoramento flagrarem os três menores empurrando um Volkswagen Fusca, de cor vermelha, no centro da cidade. Ao chegarem no local, os agentes fizeram a abordagem e os menores deram várias versões diferentes do que estava acontecendo.

Ao perceberem que o veículo não se tratava de furto, a equipe realizou busca e conseguiu o contato do dono do veículo para informar sobre o ocorrido. O dono disse que não iria sair de casa para buscar o veículo e que tinha emprestado o carro para o sobrinho. O sobrinho mencionado pela vítima não foi localizado.

Diante dos fatos, a GCM encaminhou os três menores de idade para o Conselho Tutelar de Cachoeiro. O veículo foi rebocado pela PM até o Depósito Municipal de Trânsito.