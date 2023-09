Moquecão de 400 kg é atração do festival em Anchieta no próximo sábado (9)

Os empreendimentos locais, com apoio da Prefeitura de Anchieta, promovem a sétima edição do Festival de Moqueca Capixaba. A expectativa é para o preparo da maior e melhor moqueca capixaba do mundo, que será produzida em uma grande panela de barro, confeccionadas pelas paneleiras de Goiabeiras.

E para o preparo dessa gigante versão da iguaria serão utilizados 400 kg de peixes, tomates, cebolas, além dos temperos. Quem estiver pelo balneário neste sábado, 09 de setembro, poderá degustar a porção da gigante moqueca em minipanelas de barro, acompanhada de arroz e pirão. Este ano terá como convidado especial o renomado chef Juarez Campos.

Um Pavilhão Gastronômico será montado à beira da praia de Castelhanos. No local haverá praça de alimentação, área kids, espaço de acolhimento e estandes de artesanatos.

O balneário de Castelhanos é muito conhecido devido a infraestrutura de hotéis, pousadas, restaurantes e quiosques, além da beleza singular da praia.