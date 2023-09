Moradores aprovam projeto que transforma praça em parque urbano

Um dos símbolos de Vila Velha, a Praça Duque de Caxias, na Avenida Luciano das Neves, Centro, vai passar por uma grande reforma e requalificação. Com área total de 12.287,56 m², a praça vai se transformar em parque urbano, proporcionando aos munícipes e visitantes um espaço de lazer e bem-estar com infraestrutura adequada, além de um refúgio seguro em meio à rotina da cidade.

O prefeito Arnaldinho Borgo apresentou, na noite de terça-feira (5), o projeto de reestruturação da Praça Duque de Caxias aos moradores do Centro, lideranças, comerciantes e taxistas, que aprovaram a iniciativa, durante reunião no Centro de Treinamento e Capacitação (Titanic).

Na apresentação, o prefeito ressaltou a situação atual do espaço de lazer e convivência e o objetivo a ser alcançado com a nova estrutura. Além de conhecer o detalhamento técnico e as perspectivas da nova arquitetura, os moradores, comerciantes e taxistas que atuam na praça também tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas.

“É um projeto importante para a região do Centro e para a nossa história. Estamos preocupados em melhorar a vida das pessoas, dos moradores do Centro, de quem passa por aqui. Nós queremos resgatar a Praça Duque de Caxias, resgatar a história e resgatar o comércio. Com esse parque, porque não é mais praça, a gente terá a oportunidade de fazer uma transformação gigantesca para a nossa Vila Velha”, destacou Arnaldinho Borgo.

Entre as inúmeras transformações previstas para a praça estão a implantação de academia popular em aço inox, parquinho e praça para animais de estimação, além de área destinada a barraquinhas e food trucks, para o fomento da economia local. Também terá um ponto de informações turísticas, sanitários públicos e um “Parkour Park” com obstáculos para a prática da modalidade, considerada novo esporte nos Jogos Olímpicos de 2024. Ainda de acordo com o projeto aprovado, o espaço será cercado com gradil, com vigilância constante e acesso controlado.

A reforma visa melhorar a qualidade do ambiente público, proporcionando o desenvolvimento de atividades físicas, lazer e recreação, e, ainda, oferecer melhores condições ambientais e qualidade de vida para a população.

Desafio

A secretária municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, detalhou o projeto de reformulação e lembrou que há mais de 40 anos a Praça Duque de Caxias não recebe grandes intervenções.

“A praça, infelizmente, ficou abandonada durante muito tempo. É uma praça que hoje não atende mais o público local, nem os comerciantes e nem os turistas. O primeiro passo que nós demos, depois de muito avaliar essa praça, foi realmente a questão do fechamento. Precisamos cercar, precisamos transformar a praça em um parque. O que isso significa? Significa que tem regra, que tem vigia 24 horas, que terá horário de entrada e de saída para que a gente consiga garantir a segurança de todo o equipamento que está destinado ao munícipe”, explicou.

Elogios

Após as explicações, o prefeito passou a palavra para as lideranças. A presidente da Associação de Moradores do Centro de Vila Velha, Maíra Cristina Sassi, elogiou o projeto, ressaltando que vai beneficiar as famílias e os comerciantes. Lembrou que a comunidade se reuniu várias vezes para discutir com a prefeitura e secretários as intervenções, que foram incluídas no projeto apresentado na terça (5). “Tenho muito a agradecer. Isso aqui para a gente está sendo, de fato, uma realização. Sei que foi construída a várias mãos. Peço que este sonho se concretize, que a gente consiga inaugurar essa praça, dentro do tempo hábil”, afirmou.

Para o presidente da Associação de Comerciantes do Centro, Carlos Caliman, a nova praça “é um presente” para o bairro e vai potencializar o comércio local, após a inauguração. “Essa praça vai trazer gente para o Centro de Vila Velha, revitalizar o local. Mas seria importante realizar eventos no Centro, fazer movimentos no sábado e domingo”, sugeriu.

Taxista há 10 anos na Praça Duque de Caxias, Hochester Liberato Pereira de Carvalho, também usou a palavra e agradeceu a administração municipal pela iniciativa de reformular o local. “Sinto orgulho por morar em Vila Velha e ver a cidade avançar para o futuro”, disse.

Licitação

Ao retomar a palavra, o prefeito reforçou que a administração municipal trabalha com muito planejamento e diálogo para que os investimentos sejam feitos em prol da população canela-verde. Explicou também que agora, após a aprovação do projeto pela comunidade, a obra terá que ser licitada para a contratação da empresa que vai executar o serviço.

Vários secretários municipais e vereadores também acompanharam o encontro, que lotou o auditório do Titanic.