Morte na BR: pedestre é morto por atropelamento no km 151 da BR 101

Uma pessoa foi atropelada na BR 101, na altura do km 151, em Linhares, na note da última sexta-feira (8). O pedestre, um homem de 41 anos, proveniente de Linhares, transitava sobre a faixa de rolamento quando foi atingido por um carro Fiat Fiorino de cor branca que seguia o fluxo da direção vindo a óbito no local.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da ECO 101, Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância e viatura de inspeção) além da PRF, Polícia Civil e IML. O condutor, um jovem de 24 anos, teve apenas lesões leves e o teste etilometro negativo.

O tráfego ficou em pare e siga e foi totalmente liberado no início da madrugada deste sábado (9).

