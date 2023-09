Moto roubada é encontra abandonada em matagal no bairro Rubem Braga

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu uma moto na noite da última quinta-feira (28), que foi encontrada abandonada em um matagal no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a GCM, a equipe recebeu denúncia de que a moto Honda Biz 100, de cor azul estava escondida no mato próximo a uma escola. Foi repassado a placa e constatado que a motocicleta se tratava de furto e roubo. O dono esteve no local e reconheceu a moto.

A moto foi removida para o pátio do Detran. Nenhum suspeito foi preso.