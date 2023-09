Motociclista fica em estado grave após colisão com caminhão em Marataízes

Na noite do último domingo (3), uma motocicleta colidiu com um caminhão que trafegava na região de Lagoa Funda, em Marataízes.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o condutor do caminhão afirma que o motociclista entrou em uma rua lateral, na tentativa de ultrapassar, impossibilitando evitar a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local e o motociclista foi levado para a Santa Casa de misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim onde permanece em estado grave. A GCM informou que parte da pista ficou interditada por algumas horas.

