Motorista de aplicativo é rendido por bandidos em Cachoeiro

Na madrugada da última quinta-feira (14), um motorista de aplicativo foi rendido e teve seu veículo roubado, por quatro homens bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista conseguiu descer do veículo, modelo Gol, no bairro Village da Luz, mas com ajuda da inteligência policial e de outros motoristas de aplicativo, informações davam conta de que o veículo estava circulando pelo bairro Gilson Carone.

A PM, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), conseguiu recuperar o veículo, em abordagem na Rodovia do Valão, na manhã da mesma quinta-feira (14).

Dois suspeitos foram reconhecidos pela vítima que estava no local e conduzidos para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para providências.