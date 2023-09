Muita animação no dia de limpeza nas praias em Anchieta neste sábado (16)

Ação já vem acontecendo durante a semana com ajuda dos alunos da rede municipal. E neste sábado (16) será realizado um mutirão de limpeza de praia na Ponta dos Castelhanos até a Praia dos Castelhanos, em Anchieta com concentração a partir das 8h, na praça da Vila Samarco.

A atividade faz parte da celebração internacional batizada ‘World Clean Up Day” – Dia Mundial de Limpeza, em livre tradução. A limpeza vai da praia da Ponta de Castelhanos até a Praia dos Castelhanos e a iniciativa é aberta a toda população.

Apesar de o auge ser neste sábado, a programação da Prefeitura de Anchieta começou na última terça-feira (12), na Praia de Ubu, com os alunos da unidade escolar local, a Escola Municipal Élson Garcia. Ontem (13) a limpeza aconteceu na Praia Central, com alunos da escola Terezinha Godoy de Almeida.

Já na quinta (14), pela manhã, a limpeza aconteceu na praia de Parati, com alunos da escola local Esther Soares da Trindade. À tarde, foi a vez das praias de Marvilla e do Balanço, com alunos da escola Josefina Ramos Nunes, de Novo Horizonte.

Na última sexta (15) pela manhã, a Praia de Iriri foi visitada pelos alunos da escola Manoel de Paula Serrão.