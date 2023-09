Mulher condenada por tráfico de drogas e homicídio é presa no ES

Policiais Civis do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), prenderam uma mulher de 48 anos, na tarde da última sexta-feira (15). A ação aconteceu durante a Escala Operacional (Iseo) no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha.

A detida foi condenada por homicídio qualificado e tráfico de drogas, no ano de 2018 e, desde então, estava foragida. Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.