Mulher é ameaçada com arma na cabeça por ex-companheiro em Atílio Vivácqua

Na manhã do último sábado, uma mulher 43 anos denunciou o companheiro após ser ameaçada com uma arma na cabeça em no bairro Itapuã, em Atílio Vivácqua.

Segundo a Polícia Militar (PM), as ameaças começaram na noite da última sexta-feira (15), e na manhã do último sábado (16), a vítima com muito medo, fugiu para a casa da filha em Mimoso do Sul. A vítima teria tirado uma foto da arma do ex-companheiro que ficava embaixo da cama.

De acordo com a PM, ao chegarem na casa do homem, ele admitiu ter uma arma, negou ter ameaçado a ex-companheira, mas permitiu a entrada da polícia em sua residência, onde foram encontrados um revólver calibre .38 já municiado e várias outras munições guardadas em uma lata em cima do guarda roupas.

O material recolhido e o suspeito foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro para providências.