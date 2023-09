Mulher é ameaçada por companheiro armado em Atílio Vivácqua

Na tarde do último sábado (16), um homem foi preso por ameaçar a companheira, mostrando sua arma na cidade de Atílio Vivácqua.

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher se sentiu ameaçada pelo seu companheiro de 52 anos, e pediu ajuda à PM, informando que ele estava armado dentro de casa, desferindo contra a vítima palavras de ódio.

De acordo com a PM, ao chegarem ao local, encontraram o acusado armado de um revólver calibre 38 e mais 30 munições.

O homem foi conduzido juntamente com o material apreendido e entregue a 7ª Regional, em Cachoeiro de Itapemirim para as devidas providências.

