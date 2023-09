Mulher é presa com mais de 3 kg de cocaína na BR-101

A equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC/ES) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou operação de combate ao tráfico de drogas e armas, nesta sexta-feira (29) com foco em ônibus intermunicipais, interestaduais e de turismo.

Por volta das 11h, no km 345 da BR-101, foi parado um ônibus interestadual da Viação Águia Branca, em Guarapari. Foram utilizados os cães especialistas em faro de drogas e armas nos bagageiros inferiores do veículo, porém, nada foi encontrado. Em seguida, os agentes realizaram a fiscalização no interior do coletivo, onde foi encontrada a bagagem de uma mulher, que levantou suspeita dos agentes por se tratar de uma caixa dentro de uma mochila, ocupando praticamente todo seu interior. A mesma alegou que seriam roupas encomendadas por um terceiro, mas, ao manusear a caixa era possível sentir objetos pesados em seu interior. Assim, ao serem utilizados novamente os cães para inspecionarem tal conteúdo, os caninos indicaram positivamente para a presença de ilícitos. Ao todo foram encontrados oito pacotes, pesando aproximadamente 3.240 kg de cocaína.

Diante dos fatos, em tese pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, a suspeita e a droga foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para as providências do flagrante.