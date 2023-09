“Não recuaremos”, comandante-geral da PM manda recado aos traficantes

Na manhã desta segunda-feira (11), o Batalhão de Ações com Cães (BAC) recebeu uma denúncia no bairro Santa Luzia, na região conhecida como “Paredão”, que indicava a presença de 10 criminosos armados, incluindo uma grande quantidade de drogas.

Quando as equipes chegaram ao local, na rua Rio de Janeiro, foram recebidas a tiros por cinco indivíduos armados e por outros três no cruzamento com a rua Manaus. Os policiais reagiram de acordo com o estrito cumprimento do dever legal, fazendo uso progressivo da força e da legítima defesa. Como resultado, dois indivíduos foram alvejados, sendo que um deles foi socorrido ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves e está em condição estável, enquanto o outro veio a óbito.

A ação da Polícia Militar ocorreu em uma área dominada pelo tráfico de drogas, com destaque para um indivíduo, que estamos tentando identificar, conhecido pela alcunha de “Juninho”, vinculado à facção criminosa do Terceiro Comando Puro (TCP).

O comandante-geral da PM, Coronel Douglas Caus, deixou um recado aos traficantes e criminosos que enfrentam a Polícia Militar: “Não confundam o Espírito Santo com qualquer outro lugar deste país”. Ele enfatizou: “Aqui a Polícia Militar continuará, mesmo quando enfrentada, conduzindo operações principalmente nas áreas dominadas por traficantes, com o objetivo de prender lideranças e desarmar esses criminosos”. E concluiu com determinação: “Não recuaremos nem um milímetro em nossas operações, porque entre os criminosos e a população capixaba, sempre estará a Polícia Militar para proteger os cidadãos de bem do nosso estado”.