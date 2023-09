Novo ginásio incentiva o esporte no interior de Cachoeiro

Na próxima quarta-feira (6), a Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), realizará a entrega das obras de revitalização do ginásio poliesportivo “Sylvia de C. Soares”, no distrito de Pacotuba, interior do município. A solenidade está marcada para às 19h.

Na estrutura do ginásio, foram realizadas pintura geral interna e externa e melhorias na parte de iluminação. A iniciativa contou com o apoio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat).

Além disso, o espaço também recebeu a instalação de uma academia ao ar livre, com aparelhos para a realização de exercícios físicos disponíveis para uso gratuito da população.

“Com o ginásio renovado e a entrega da academia ao ar livre, os moradores do distrito de Pacotuba terão melhores condições para a prática esportiva e socialização, elementos indispensáveis para a manutenção da qualidade de vida”, destaca Ramon Silveira, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.