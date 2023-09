Operação conjunta da força polícial do ES prende suspeitos de homicídio

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Secretaria da Justiça (Sejus), realizou uma operação policial, nessa quinta-feira (20), nos bairros Guriri e Lago dos Cisnes, em São Mateus.

O objetivo da ação foi cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, em desfavor de investigados pelo crime de homicídio. Dois homens, um de 46 e outro de 19 anos, foram presos e arma, munição e cheques que totalizam mais de R$150 mil reais foram apreendidos.

Levantamentos apontaram que o suspeito, de 19 anos, com mandado em aberto pelo crime de homicídio, estava participando de uma festa de aniversário no Balneário de Guriri. As equipes foram ao local e realizaram a prisão. Quando percebeu a aproximação da polícia, o homem tentou se esconder dentro do banheiro feminino para tentar escapar, mas foi localizado e conduzido.

Na região do Lago dos Cisnes, outro suspeito foi preso após as equipes pularem o muro da residência para ter acesso ao imóvel. Durante as buscas, foi encontrado um revólver calibre .38, com numeração raspada e municiado com seis munições, escondido no closet do quarto do investigado. No carro dele, foram apreendidos 27 cheques em diversos nomes, que totalizavam o valor de R$ 156.200,00 mil reais, possivelmente fruto da prática de agiotagem.

Os conduzidos foram encaminhados ao Sistema Prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.