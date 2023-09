Operação da PC apreende materiais cirúrgicos desviados de hospital no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 18ª Delegacia Regional de São Mateus e da Delegacia Especializada de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, deflagrou uma operação policial, na manhã da última quarta-feira (30), no balneário de Guriri, em São Mateus. O objetivo foi dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar no âmbito de um inquérito policial que investiga a prática do crime de peculato e falsificação de documentos públicos e desvio de materiais cirúrgicos.

Segundo as investigações, um funcionário do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, que fica localizado no parque Residencial Park Washington, em São Mateus, se utilizava da função para desviar material utilizado em cirurgias ortopédicas e criava fichas cirúrgicas falsas, utilizando carimbos médicos, aos quais o suspeito tinha acesso devido ao cargo.

Nas buscas, foram apreendidos materiais cirúrgicos, embalagens de polipropileno, fios cirúrgicos, notas fiscais e documentos de controle de materiais oriundos do hospital, além do aparelho celular do investigado.

As investigações prosseguem para conclusão do inquérito e prisão dos envolvidos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.