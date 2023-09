Operação da PC fiscaliza comércio ilegal de reciclado na Grande Vitória

Durante a Operação Vastum, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), fiscaliza juntamente da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), o comércio ilegal de material reciclado em toda a Grande Vitória.

A ação conjunta contou com o apoio das Guardas Municipais, de peritos da PCES e de empresas de telefonia e energia elétrica do Espírito Santo.

Na ação, foram apreendidos cerca de 670 quilos de fiação metálica, 120 quilos de peças metálicas, 87 metros de fios de telefonia encapados, entre outros. Em Vila Velha, duas pessoas foram presas em flagrante pelo crime de receptação e em Guarapari, cinco pessoas foram presas em flagrante pelo mesmo crime.

Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Civil liberou imagens da operação, que ocorreu no dia 5 de setembro.

