Operação da PRF impede entrada de armas no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal do Estado de Minas Gerais apreendeu na manhã desta quinta-feira, 14, grande quantidade de armamento de calibre restrito e carregadores, oriundos de Foz do Iguaçu/PR e que teriam o Estado do Espírito Santo como destino final.

Policiais rodoviários federais, em operação de combate à criminalidade, na altura do Km 121 da BR-267, no município de Juiz de Fora/MG, deram ordem de parada a um Fiat Siena de propriedade de uma locadora de veículos. O motorista, ao ser questionado pelos agentes, afirmou que a origem de sua viagem teria sido Foz do Iguaçu/PR, onde trabalhava, e que teria como destino final o litoral do Espírito Santo. Durante a fiscalização, notaram certo nervosismo do condutor, um homem de 35 anos, e passaram a realizar busca mais minuciosa no interior do automóvel. Repararam que, além de um intenso cheiro de gasolina, o tanque de combustível também apresentava sinais de que teria sido removido recentemente. Os federais, ao verificar o interior do tanque, encontraram 15 pistolas de calibre 9 milímetros, uma carabina calibre .556 e 31 carregadores de munição. Diante dos fatos narrados, em tese, tal ocorrência configura-se como crime de trafico internacional de armas de fogo.

O condutor e todo armamento apreendido foram encaminhados ao Ministério Público de Minas Gerais para os trâmites legais de praxe.