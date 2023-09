Operação Independência da PMES realizou quase 300 prisões em flagrante

Na noite desta segunda-feira (11), o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, divulgou os resultados da Operação Independência, realizada de 06 a 10 de setembro, em entrevista às emissoras de televisão.

A Operação Independência da Polícia Militar, realizada no âmbito do Programa Estado Presente, cumpriu sua missão de proporcionar um aumento significativo no contingente de policiais militares durante o feriado prolongado, garantindo a segurança dos capixabas e dos turistas que visitaram nosso estado.

Durante o período da operação, foram realizadas 9.418 abordagens a pessoas em vias públicas, 3.045 abordagens a veículos, resultando em 276 prisões em flagrante de delito, a detenção de 18 indivíduos com mandados de prisão em aberto, a aplicação de 732 autos de infração nas rodovias estaduais, incluindo 09 casos de indivíduos flagrados dirigindo alcoolizados e conduzidos à delegacia. Além disso, 2.063 unidades de entorpecentes foram apreendidas, juntamente com 15 armas de fogo, 169 munições e 1 simulacro de pistola, fortalecendo ainda mais a segurança pública no estado.

A Operação Independência tinha como objetivo fornecer visibilidade e segurança à população capixaba, principalmente por meio de abordagens, pontos de bloqueio e saturação nas áreas de maior circulação de pessoas e veículos.