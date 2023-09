Operação Ponto Final prende suspeito de receptação no Estado

Em mais uma etapa da Operação Ponto Final, policiais do 10º, 12º e 13º Distritos Policiais prenderam um comerciante em flagrante por receptação qualificada e contrabando, na última segunda-feira (04).

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no estabelecimento do detido, em Jardim Limoeiro, na Serra. A Operação Ponto Final tem como objetivo combater roubos e furtos em transporte coletivo e ao comércio em geral.

Nessa segunda-feira (04), os policiais se dirigiram ao bar em que o investigado é proprietário, localizado em Jardim Limoeiro, em uma área conhecida como “Copo Sujo”, munidos de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário.

“O dono do estabelecimento é apontado como o principal receptador de produtos roubados e furtados em transportes coletivos, e nos comércios nos bairros Jardim Limoeiro, Novo Horizonte e Grande Carapina, por pessoas em situação de rua e dependentes químicos que frequentam o local”, explicou o responsável pela investigação, delegado Josafá da Silva.

No local, a equipe encontrou o investigado e, ao realizar as buscas, foram encontrados e apreendidos farto material de procedência ilícita, como uma grande quantidade de facas e ferramentas usadas em furtos e roubos, além de materiais adquiridos pelos moradores de rua, sem comprovação da origem, e material usado para o consumo de drogas ilícitas, incluindo também uma grande quantidade de cigarros contrabandeados.

O homem foi levado para a Delegacia e autuado em flagrante delito pelos crimes de receptação qualificada e contrabando, sendo conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.