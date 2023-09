Operações da PF contra o crime organizado prenderam 53 pessoas em 5 meses no ES

Entre abril e agosto deste ano, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO prendeu 53 (cinquenta e três) pessoas que possuíam mandados de prisão em aberto referentes a crimes diversos, dentre os quais: homicídio, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, estupro de vulnerável e roubo.

Os presos, 50 (cinquenta) homens e 03 (três) mulheres, foram localizados e detidos por agentes da FICCO na Região Metropolitana da Grande Vitória e cidades do interior do Espírito Santo. Além das prisões ocorridas no Espírito Santo, também foram cumpridos mandados de prisão em outros estados do país (Bahia, São Paulo, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro), com o auxílio de instituições de Segurança Pública locais. Todos os presos foram posteriormente recolhidos ao sistema prisional e agora estão à disposição da Justiça.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO é uma força tarefa de combate a crimes violentos, e atualmente é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guardas Municipais de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, além da Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.