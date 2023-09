Operadora de internet abre vagas de emprego no Sul do ES; confira

A Loga, operadora de internet e telefonia por fibra óptica, está vagas de emprego abertas para vários municípios do Espírito Santo. Há oportunidades para analista de redes, assistente operacional, oficial de lançamento, operador de atendimento, estágio, executivo de vendas e operador de suporte técnico em Vila Velha; para vendedor porta a porta (PAP) em São Mateus, Grande Vitória e Linhares; para instalador e reparador de redes em Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes ou Piúma; e para motoboy em São Mateus.

Para a vaga de analista de redes é preciso que o candidato tenha formação superior em Redes de Computadores ou áreas correlatas, além de domínio em configuração de roteadores e vendors, sendo desejável ainda experiência na função e conhecimento em redes LAN/WAN, MPLS, engenharia de tráfego e protocolos de roteamento. O selecionado irá prover suporte técnico, criar e manter procedimentos, realizar atendimentos de segundo e terceiro níveis, fazer análise de troubleshooting de backbone, balanceamento de tráfego e manipulação de protocolos de camada 2.

Interessados no cargo de assistente operacional devem ter o ensino médio completo e experiência na área. As funções incluem agendar as atividades de controle do serviço de campo, distribuir as ordens de serviço de acordo com o prazo e a localidade, realizar o contato com o cliente e verificar se o serviço foi executado de acordo com as solicitações.

O cargo de oficial de lançamento requer o ensino médio completo e experiência na área. As funções da vaga incluem construção de redes ópticas de telecomunicações, execução de galerias para as redes de telecomunicações, adequação das obras civis para as redes e elaboração de infraestrutura para as redes.

Já o interessado no cargo de operador de atendimento precisa ter o ensino médio completo, ter conhecimento na plataforma Windows, sendo a experiência com o atendimento ao cliente um diferencial. Dentre as atividades que executará estão atender solicitações dos clientes, abrir chamados internos e atuar com ferramentas financeiras.

Em relação à vaga de estágio, é necessário ter o ensino médio completo e estar cursando ensino técnico. As funções dele são realizar testes e identificar falhas em ONUs, limpar e embalar ONUs.

O interessado no cargo de executivo de vendas precisa ter ensino médio completo ou estar cursando nível superior, além de experiência com pessoa jurídica. Dentre as atividades que executará estão a abordagem de clientes, a venda de planos, a participação em ações comerciais e o cumprimento de metas diárias.

Candidatos ao cargo de operador de suporte técnico devem estar cursando Ciência da Computação, Tecnologia da Informação ou áreas afins, além de ter conhecimento da plataforma Windows e experiência em atendimento técnico ao usuário para solução de redes. As funções incluem atender solicitações técnicas e financeiras e prestar atendimento N1, cumprindo as padronizações da gerência para atendimento a clientes.

Para a vaga de vendedor porta a porta (PAP) é preciso que o candidato tenha ensino médio completo, experiência com vendas, habilidade de comunicação e disponibilidade para viagens. O vendedor PAP realiza abordagem de clientes porta a porta, venda de planos de internet por fibra óptica e televisão e voz digital, participar em ações comerciais e captar leads.

Para a vaga de instalador e reparador de redes é preciso ter ensino médio completo, além de experiência na função. O selecionado irá realizar o preparo de emendas de cabos ópticos, testes de equipamentos, disponibilização da rede, identificar rompimentos e perda de potência, instalar e organizar Rack de Telecom, switchs, antenas, roteadores.

O interessado no cargo de motoboy precisa ter o ensino médio completo, CNH A ativa, moto regularizada com baú e experiência. Dentre as atividades que executará estão o recolhimento de equipamentos e apoio às equipes de campo.

A Loga oferece salário compatível com o mercado e benefícios como alimentação, planos de saúde e odontológico, vale-transporte, seguro de vida e auxílio-farmácia. Interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto. Mais informações podem ser obtidas em https://loga.net.br/trabalhenaloga/.