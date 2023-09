Oportunidade! Anchieta oferece curso de recepção para moradores

Mais uma oportunidade para quem quer se aperfeiçoar ou aprender uma nova profissão. É que a Prefeitura de Anchieta, em parceria com Escola Família Turismo (Eftur), está com inscrições abertas para o curso básico de recepção. São apenas 25 vagas e os interessados têm até o dia 18 de setembro para se inscrever.

O curso é presencial e será realizado de 18 a 22 de setembro, das 18h às 22h, na Pousada das Acácias, em Iriri. As aulas práticas e teóricas irão abordar ética profissional, classificação dos hotéis, a importância da recepção; atendimento ao cliente; a postura do recepcionista, funções do recepcionista de hotel, trabalhando a boa comunicação, dicas para trabalhar em equipe.

A iniciativa faz parte do Termo de Fomento nº 004/2023, celebrado entre a Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce) e a Eftur.

Clique para fazer sua inscrição AQUI