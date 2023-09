Oportunidade: inscrições abertas para curso de coquetelaria em Anchieta

Mais uma oportunidade para quem quer se aperfeiçoar ou aprender uma nova profissão. É que a Prefeitura de Anchieta, em parceria com Escola Família Turismo (Eftur), está com inscrições abertas para o curso básico de coquetelaria. São apenas 25 vagas e os interessados têm até o dia 12 se setembro para se inscrever.

O curso é presencial e será realizado de 12 a 14 de setembro, das 13h30 às 17h30, na sede da Eftur. As aulas práticas e teóricas irão abordar higiene e manipulação de alimentos no bar; funções e atribuições do bartender; equipamentos e utensílios; bebidas fermentadas: destiladas; compostas/infusão; produção de xaropes; cassificação dos coquetéis; (categoria/ modalidade/ finalidade); estrutura dos coquetéis; mise-en-place; receituário internacional de coquetéis.

A iniciativa faz parte do Termo de Fomento nº 004/2023, celebrado entre a Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce) e a Eftur.

Para se inscrever clique AQUI