Orla de Andorinhas será transformada em um grande espaço para lazer

Mais um passo foi dado em direção à revitalização das orlas da capital. A Prefeitura de Vitória lançou, na manhã desta sexta-feira (22), o edital para a transformação da Orla de Andorinhas em um local adequado para o lazer, o turismo, com muita beleza e funcionalidade. O documento abrange a elaboração do projeto básico, executivo de engenharia e execução das obras de urbanização da Orla de Andorinhas, com um investimento estimado em R$ 51.071.343,90.

“Estamos realizando investimentos que nossa cidade precisa, os maiores da história de nossa cidade. Acabamos de lançar um projeto extraordinário, que integra ainda mais a nossa capital ao mar, valorizando sua vocação turística e gerando emprego e renda na vida das pessoas. É mais um programa do programa Vitória de Frente para o Mar. É uma intervenção que vai abranger as orlas de Andorinhas, Santa Luiza e Pontal de Camburi, dentro de um novo conceito em nossa capital, mudando a realidade dessa comunidade e levando turismo para essa região. São mais de RF$ 50 milhões em investimentos, cujo dinheiro já está empenhado”, disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

O projeto, que tem prazo de 24 meses para conclusão, após a assinatura da ordem de serviço, faz parte de um conjunto de ações em andamento na primeira e segunda etapas da orla de São Pedro. As obras, orçadas em R$ 96 milhões e R$ 110 milhões, respectivamente, já estão reurbanizando as orlas dos bairros São Pedro, Ilha das Caieiras, Santo André, Redenção, Nova Palestina e Resistência. O resultado será a extraordinária urbanização de 5 km de orla.

“Esse é o ‘Programa Vitória de Frente para o Mar’, na verdade, uma implementação do sonho de Vitória. A Orla de Andorinhas complementa uma série de investimentos que nós estamos realizando desde São Pedro até Resistência, agora chegando em Andorinhas, Santa Luiza e Pontal de Camburi, integrando Vitória à sua vocação. Só neste edital são mais de 50 milhões de reais investidos”, destacou o Secretário de Obras Gustavo Perim.

Os anteprojetos para a Orla de Andorinhas abrangem, também, os bairros Santa Luiza e Pontal de Camburi, cobrindo uma área de intervenção de 47 mil metros quadrados.

Dentre as melhorias planejadas, destacam-se a criação de uma via carroçável, compartilhada ao longo da orla do bairro Andorinhas, complementando a infraestrutura viária local. Além disso, estão previstas a ampliação do passeio com a instalação de decks, rampas para subida de barcos, arquibancadas alagáveis e atracadouros. Uma guarderia de barcos será construída sob a ponte, junto com a implantação de equipamentos de lazer e esportes.

O objetivo principal deste empreendimento é fornecer infraestrutura de qualidade para os moradores da região, melhorando a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, impulsionando o turismo e criando oportunidades de geração de renda. Estabelecimentos como restaurantes, quiosques e pontos de pesca estão entre as alternativas consideradas. A licitação seguirá a modalidade de contratação integrada, conforme a Lei nº 14.133/2021.

“Estamos fazendo para toda aquela região o que é urbanismo, qualidade de vida, respeito com o cidadão de Vitória. Tenho certeza que dentre as entregas importantes de vida do cidadão também está o destaque dentro da gestão do Prefeito Lorenzo Pazolini”, enfatizou Luciano Forrechi, Secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória.

Com esse projeto, a Prefeitura de Vitória busca não apenas aprimorar a infraestrutura da cidade, mas também fortalecer a identidade turística e econômica da região. A transformação da Orla de Andorinhas será um marco para a cidade e seus moradores, promovendo uma Vitória mais atraente e convidativa.