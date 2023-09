Pânico e morte: tiroteio em festa deixa 2 mortos e 1 ferido no ES

A festa de São Matheus, que aconteceu no Parque de Exposições do município, terminou com pelo menos duas pessoas morreram e uma foi baleada, na madrugada de domingo (24) após um tiroteio no local.

De acordo com informações, três suspeitos foram vistos correndo com armas nas mãos. No momento, acontecia um show do artista Japinha Conde, que teve que ser interrompido diante a situação.

Não se sabe ainda o que teria provocado o problema. O evento, que contava com a participação de milhares de pessoas, entre elas crianças, foi imediatamente encerrado devido ao pânico e correria que se instaurou. Relatos dizem que a segurança fez revista pessoal na entrada do parque mas de alguma forma, os criminosos conseguiram passar portando armas de fogo o que foi o responsável pelo ocorrido.

Mais informações em breve