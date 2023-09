Parques estaduais estarão abertos no feriado de 7 de setembro

Os parques estaduais são ótimas opções de lazer gratuito e de contato com a natureza para esta quinta-feira (07), feriado do Dia da Independência. Porém, antes de visitar um deles, é importante ficar atento aos horários e regras de funcionamento de cada Unidade de Conservação (UC).

Os parques Cachoeira da Fumaça, Itaúnas e Paulo César Vinha funcionam das 8h às 17h. Já o Parque Estadual Forno Grande, funciona das 8h às 16h. Não é necessário agendamento em nenhum deles, sendo a entrada por ordem de chegada. No Parque Estadual Pedra Azul, é necessário agendamento, entretanto, já não há mais vagas para visitação neste feriado.

Nos parques estaduais Pedra Azul e Forno Grande, é possível ainda realizar a escalada ao topo. Em ambos os casos, é preciso agendamento prévio pelo site Agenda ES, além de experiência em escalada ou contratação de um guia especializado e equipamentos adequados.

Não é permitido o uso de churrasqueiras nos locais, bem como o acesso de animais domésticos. Informações completas sobre cada parque em: https://iema.es.gov.br/visiteosparquesestaduais.

Serviço:

Parque Cachoeira da Fumaça

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre, Espírito Santo.

Parque Estadual Forno Grande

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h

Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.

Agendamento para escalada ao pico:

https://agenda.es.gov.br/servicos/forno%20grande

Endereço: Estrada rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo, Espírito Santo.

Parque de Itaúnas

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra, Espírito Santo.

Parque Paulo César Vinha

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rodovia ES-060 – Km 37.5, Setiba, Guarapari, Espírito Santo.

Parque Estadual Pedra Azul

Não há mais vagas disponíveis para o agendamento para trilhas e piscinas naturais.

Agendamento para escalada ao topo:

https://agenda.es.gov.br/servicos/pedra%20azul

Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins, Espírito Santo.

Mais informações: https://iema.es.gov.br/visiteosparquesestaduais

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.