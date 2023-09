Patrulha Escolar prestigia aniversário de garoto de 5 anos

O pequeno Théo completou cinco anos com uma festinha ao lado dos colegas de escola na última terça-feira (19). Ele estuda na Escola Maycon Costa dos Santos, localizada em Marataízes, litoral sul do Espírito Santo.

O garoto é um admirador da Polícia Militar e pediu para a mãe um aniversário com a temática da Instituição. O que ele não contava era que durante a festa, policiais da Patrulha Maria da Penha/Patrulha Escolar da 9ª Companhia Independente. Ele ficou muito contente pois foi um sonho realizado.

Para as militares, Sargento Mônica e Soldado Renata, a alegria e admiração no olhar dessas crianças mostram o quanto o trabalho policial é importante para a construção do futuro de nossa sociedade.