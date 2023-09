PC apreende armas e mais de mil munições dentro de cofre no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Nova Venécia, apreendeu três armas de fogo e mais de 1.200 munições durante operação realizada na última sexta-feira (1º), no município de Nova Venécia.

A ação teve como alvo uma residência localizada no bairro Margareth, no município. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de um homem de 36 anos.

As armas e algumas munições apreendidas pela PCES estavam guardadas dentro de um cofre. As demais munições foram encontradas em outros cômodos da residência.

O indivíduo foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado ao sistema prisional.

