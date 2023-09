PC procura por envolvido em assassinato de adolescentes no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) está à procura de mais um envolvido na morte dos adolescentes em Sooretama. Os corpos dos adolescentes foram encontrados em meio a uma plantação de eucalipto na última sexta-feira (1), em Sooretama, Norte do Estado.

De acordo com informações da PC, as investigações apontam que um homem chamado Adailton de Oliveira Santos, vulgo ‘Piranha’, de 32 anos, participou do sequestro dos adolescentes e foi um dos executores. Ele atuou no crime ao lado de Marcos Vinicius Coutinho de Carvalho, vulgo ‘Caíque’, de 20 anos, preso na última sexta-feira (1).

“Este foragido é um indivíduo de alta periculosidade, envolvido com o tráfico e com passagens por outros crimes. Já realizamos diligências, mas ele não foi localizado. Por isso, contamos, mais uma vez, com a ajuda da população para localizar este indivíduo”, afirmou o delegado Fabrício Lucindo.

Outros três envolvidos já foram detidos. Um motorista de 43 anos, condutor do Uber usado para transportar as vítimas, um adolescente, de 17 anos, apreendido na Serra na quinta-feira (31), e Marcos Vinícius, preso pela Polícia Militar na última sexta-feira (1), em Sooretama. Na ocasião, o investigado, que é considerado líder do tráfico no bairro Areal, trocou tiros com os policiais militares e atingiu uma criança no braço.

A investigação segue em andamento na Delegacia de Polícia de Sooretama, que conta com apoio da Delegacia Regional de Linhares, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Norte e Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN).

Adailto está com mandao de prisão em aberto e é considerado foragido, portanto, qualquer informação sobre o paradeiro dele é importante e pode ser repassada para a Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é anônima e o sigilo é garantido. Denúncias também podem ser feitas pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.