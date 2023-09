Peças de trilho de trem são encontradas dentro de veículo em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 8h40, para atender a ocorrência de um carro que foi encontrado abandonado no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a GCM, a equipe se deslocou até a rua Fioravante Cipriano, onde o veículo Citroen C3 vermelho foi encontrado aberto com peças de trilho de trem e ferramentas usadas no crime em seu interior.

Ao consultar a placa, foi constatado que o veículo está com documentação atrasada e o responsável com mandado de prisão em aberto. Buscas foram feitas, mas ninguém foi encontrado.

O veículo foi removido para o Pátio do Detran. Os materiais apreendidos foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.