Perigo! Vídeo flagra criança caindo de carro em movimento no ES

Imagens de uma câmera de segurança registraram o exato momento em que uma criança é lançada para fora de um carro em movimento. O acidente impressionante ocorreu na tarde da última quarta-feira (20), no Centro de São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. (Veja os vídeos no final da matéria)

Ao descer um pequeno morro, o veículo faz uma curva para seguir pela avenida principal, momento em que a porta se abre e a criança, um menino, cai no asfalto. Logo em seguida ele se levanta, aparentemente não apresentado ferimentos graves.

Imagens registradas em outro ângulo registraram a sequência do acidente. Após se levantar, o menino anda em direção ao acostamento e uma mulher volta correndo para buscá-lo.