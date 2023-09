Pesquisas sobre café do ES são destaque em evento internacional

Professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), Campus Venda Nova do Imigrante, apresentaram os resultados científicos das pesquisas desenvolvidas pela instituição na 29ª ASIC Conference on Coffee Science. O evento ocorreu em Hanói, capital do Vietnã, entre 11 e 14 de setembro, e é destaque no cenário mundial na área da cafeicultura, reunindo cientistas que estudam o café numa perspectiva alimentar. O grupo também teve a oportunidade de visitar Buon Ma Thuot, na maior região de cultivo de café do Vietnã.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA