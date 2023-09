Pessoas em situação de rua celebrarão aniversário de Vitória com moqueca

O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e o Banco de Alimentos Herbert de Souza fizeram uma parceria, inovando levando a comemoração do aniversário de 472 anos de Vitória para dentro do Centro de Referência para Pessoa em Situação de Rua (Centro Pop).

A ideia é conectar, nesta quarta-feira (6), a partir das 9 horas, os atendidos à tradição da culinária capixaba com um verdadeiro Festival de Moqueca Capixaba.

Na programação, moqueca produzida e servida aos atendidos do Centro Pop sob à orientação do chef Leo Jundi, que assina o cardápio da rede Ilha do Caranguejo, parceiro identificado pela Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional (GSAN) de Secretaria de Assistência Social de Vitória (Semas).

Para a degustação, o Centro Pop será ambientado para servir o prato típico das terras capixabas, e para animar a festa, músicas e atividades culturais relacionados à temática farão referência também ao Dia da Moqueca (30 de setembro), estabelecido pela Lei Municipal 8213.

A proprietária do Ilha do Caranguejo, Lorena Motta, disse que é uma grande oportunidade de retribuir e agradecer à comunidade. “Acreditamos no cuidado com o próximo e no fortalecimento da nossa cultura através da gastronomia, nesse caso, da oferta da nossa tão amada Moqueca Capixaba, um dos maiores símbolos do nosso Estado”, comentou ela.

A gerente de Segurança Alimentar e Nutricional, Roseane Fernandes, contou que a ideia de fazer essa celebração nasceu em uma das reuniões de acolhida no Centro Pop, quando uma pessoa atendida revelou que nunca havia experimentado a moqueca capixaba.

“A partir da fala de um dos atendidos ao relatar que nunca havia experimentado a Moqueca Capixaba, uma grande e potente articulação entre os serviços começou a acontecer a fim de oportunizar esta degustação no aniversário da cidade. O restaurante Ilha do Caranguejo abraçou a ideia para proporcionar essa experiência para que os acolhidos do Centro Pop possam apreciar o patrimônio cultural gastronômico capixaba”, revelou Roseane.

Segundo a gerente de Média Complexidade, Fabíola Calazans, a ação conjunta com a Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional é muito significativa, uma vez que para o Centro POP o alimento é um elemento central no Serviço. “Após sanada esta necessidade humana essencial é possível dar início ao aspecto metodológico de intervenção com os atendidos. Acrescentar à oferta cotidiana ingredientes como arte, história e cultura é tornar o ordinário algo extraordinário e emancipador para os sujeitos”, destacou Fabíola Calazans.

Para a secretária de Assistência Social da capital, Cintya Schulz, “a comemoração é uma oportunidade de valorizar os vínculos, criar novas memórias e estreitar laços familiares e comunitários. As equipes da Semas estão de parabéns por esta articulação e por conseguir trazer novos parceiros do setor privado, disse Cintya.