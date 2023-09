PF cumpre mandados de busca contra venda ilegal de anabolizantes no ES

A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca na manhã desta quinta-feira (28), contra venda ilegal de anabolizantes no bairro Itapoã, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo.

De acordo com informações da PF, durante as ações, foram apreendidas vários frascos que continham testosterona em pasta, usado na fabricação dos anabolizantes.

Foram cumpridos mandados em vários estados como Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Espírito Santo.

