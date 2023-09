Pintor morre após cair do quarto andar de prédio em Cachoeiro

Um pintor de 65 anos morreu na manhã desta segunda-feira (11), após sofrer uma queda do quarto andar de um prédio, localizado no bairro KM 90, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), que atendeu a ocorrência, Waldecir Bozi realizava um trabalho de pintura, quando uma parede cedeu e ele caiu. A vítima não usava nenhum equipamento de segurança.

O Samu foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil do município cai investigar o caso.

