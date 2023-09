Piúma: parceria ajuda no controle populacional de animais

A Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais realizou, nesta terça-feira (19), reunião para tratar da importância da parceria entre o poder público e os protetores de animais. O caso de sucesso apresentado foi o Castra Pet Piúma. Só este ano, o programa conseguiu castrar 900 animais.

O projeto, realizado pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atende a população de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, protetores independentes, associações e organizações não-governamentais atuantes da causa animal.

Sofia Nogueira de Almeida, secretária municipal de Meio Ambiente de Piúma, destacou que a castração é considerada o método mais seguro e eficaz utilizado no controle populacional de cães e gatos e que a ajuda dos protetores de animais é fundamental para o sucesso do projeto:

“Através dessa parceria com os protetores é que nós, município, que hoje não tem um centro de zoonoses, não tem um abrigo, conseguimos através do nosso projeto de castração, atingir os animais em situação de rua e, consequentemente, diminuir a proliferação desses animais, de maus-tratos, de abandono.”

A secretária detalhou ainda como a parceria acontece. “O poder público investe no projeto de castração, ele oferece esse serviço para os protetores e para aqueles animais que são tutelados por eles. Em troca, esses protetores trazem esses animais para o projeto de castração, fazem o trabalho com os animais em situação de rua e também com aquelas famílias mais vulneráveis, podendo, dessa forma, abranger maior número de animais castrados dentro no município”, explicou.

A presidente da comissão, deputada Janete de Sá (PSB), reforçou o papel do poder público no cuidado com os animais: “Primeiramente, tem que ter vontade política em tratar a causa animal com respeito. Em dar a destinação correta para esses animais, em fazer castração.”

Janete ainda ressaltou a importância de dar aos protetores de animais a liberdade de influenciar nas políticas públicas que estão sendo executadas. “Eles vão disseminando esse trabalho de política pública que faz com que ela acabe sendo um sucesso”, pontuou.

Também estiveram presentes na reunião Júlio Valiati, veterinário do programa CastraPet; Katiuscia Pinto Rodrigues Oliveira, gerente de Bem-Estar Animal de Vitória; Custodio Junqueira Pedroso, procurador da Ales; José Roberto Silva Hernandes, diretor da Consultoria Parlamentar Temática da Ales; além de protetores dos animais.