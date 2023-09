Piúma pode se tornar “Cidade das Conchas”

A cidade Piúma pode ser tornar a Cidade das Conchas. A proposta, que visa oficializar o título ao município do litoral Sul do Espírito Santo, por meio de lei, tramita, em fase conclusiva, na Assembleia Legislativa (Ales).

O Projeto de Lei (PL) 285/2023, de autoria do deputado Sergio Meneguelli (Republicanos), confere tal denominação à cidade, acrescentando texto na Lei 10.974/2019. Essa legislação estadual faz a consolidação de títulos de homenagem a cidades, pessoas, profissões, movimentos sociais e expressões populares.

Na justificativa da matéria, o parlamentar explica que Piúma, no litoral sul capixaba, é reconhecida pela grande quantidade e variedade de conchas. “Inclusive, uma das atividades econômicas importantes do município é o artesanato de conchas, que gera renda para artesãos e catadores”, afirma na justificativa.

O autor ainda observa a razão apontada para a grande formação de conchas na região. “As praias do município, localizadas no litoral sul capixaba, estão situadas em um ponto de convergência de duas correntes marítimas distintas, um quente e outra fria. Especialistas explicam que essa característica favorece a ocorrência de moluscos que produzem grande quantidade das conchas encontradas nas areias dos balneários do município, sendo Piúma considerada a maior produtora de conchas do país”, elucida.

Tramitação

Por se tratar de projeto que confere homenagem a uma cidade, o texto tramita conclusivamente pela Comissão de Justiça.